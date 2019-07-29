В Струнино малыш выпал из окна

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-29T12:29:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла 28 июля в городе Струнино Александровского района. Мама мальчика открыла окно в комнате, где играл дошкольник, а сама вышла на кухню. Сын, оставшийся один, забрался на стул, оттуда перебрался на подоконник и выпал с высоты второго этажа. Мальчик ударился головой и получил тяжелые травмы, с которыми попал в реанимацию. Состояние мальчика было настолько тяжелым, что его не решились вести во Владимир и в местной больнице операцию ребенку провели специалисты ОКБ с участием нейрохирурга областной детской клинической больницы. Сейчас состояние мальчика на особом контроле. Следователи оценивают все обстоятельства падения дошкольника, а всего за это лето из окон выпали девять малышей, ненадолго оставленные родителями без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU