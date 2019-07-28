В Собинке два кандидата на кресло мэра сошли с предвыборной дистанции

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-28T11:20:28+03:00

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Два кандидата на пост главы Собинки сошли с предвыборной дистанции. Глава администрации Березниковского сельпо Наталия Быстрицкая и безработный Александр Гурьев решили снять свои кандидатуры. Оба шли на выборы самовыдвиженцами.

Таким образом, за кресло мэра Собинки будут бороться 10 человек. Уже прошли регистрацию Владимир Виноградов (КПРФ) и Александра Ильина («Партия Роста»). Судьба баллотировавшихся в последний момент кандидатов, среди которых значится полный тезка кандидата от КПРФ, станет известна 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU