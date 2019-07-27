2019-07-27T15:29:28+03:00
Общество

28 июля владимирцев снова приглашают танцевать в Центральный парк

Фестиваль танцев начнется в 16.00 и закончится в 20.30
Елена Масленникова
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Центральный парк во Владимире превратился в большую танцевальную площадку. В пятницу , 26 июля, там отплясывали владимирские пенсионеры, а в воскресенье, 28 июля, на танцы приглашают всех, кто любит двигаться под музыку или хочет научиться. Фитнес-вечеринка начнется в 16.00. В фестивале примут участие хореографы школы танцев Романа Федотова, клуба исторического танца, студии танца Регины Пашковой, танцевальной студии "Территория танца", школы танцев "Мегаполис" и танцевальной школы "Не ангелы". Хореографы покажут, что они умеют сами и проведут мастер-классы по зумба-фитнесу, хастлу и фанку, историческому танцу и современной хореографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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