В Вязниках поймали похитителей пчел

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-25T17:19:35+03:00

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В полицию обратился пятидесятисемилетний житель Вязниковского района, который заметил на своей пасеке незнакомцев, пытавшихся похитить ульи с пчелами. Приехавшие на месте оперативники застали троих мужчин, грузивших в автомобиль чужое добро. Как выяснилось, сорокадвухлетний вязниковец попросил знакомых помочь перевести пчелиные ульи, не уточнив, что принадлежат они другому хозяину. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, общая сумма ульев с пчелами составляет более 140 тысяч рублей. Сейчас в отношении предприимчивого местного жителя возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU