В Вязниках поймали похитителей пчел
Их взяли с поличным
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В полицию обратился пятидесятисемилетний житель Вязниковского района, который заметил на своей пасеке незнакомцев, пытавшихся похитить ульи с пчелами. Приехавшие на месте оперативники застали троих мужчин, грузивших в автомобиль чужое добро. Как выяснилось, сорокадвухлетний вязниковец попросил знакомых помочь перевести пчелиные ульи, не уточнив, что принадлежат они другому хозяину. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, общая сумма ульев с пчелами составляет более 140 тысяч рублей. Сейчас в отношении предприимчивого местного жителя возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU