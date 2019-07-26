Житель Собинки сжег домов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-26T12:20:38+03:00

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38- летний местный житель поджег две хозяйственные постройки в городе Собинка, а также пытался уничтожить строящийся дом. В августе прошлого года он поссорился со своими знакомыми и в пьяном состоянии решил им таким образом отомстить. Ущерб хозяевам составил более миллиона рублей.

По данным УМВД России по Владимирской области, подозреваемый полностью признал свою вину в поджоге. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU