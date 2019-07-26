2019-07-26T12:20:38+03:00
Происшествия

Житель Собинки сжег домов на миллион рублей

Он поджег постройки своих знакомых
Анастасия Харламова
Поделиться:
Изменить размер текста:

38- летний местный житель поджег две хозяйственные постройки в городе Собинка, а также пытался уничтожить строящийся дом. В августе прошлого года он поссорился со своими знакомыми и в пьяном состоянии решил им таким образом отомстить. Ущерб хозяевам составил более миллиона рублей.

По данным УМВД России по Владимирской области, подозреваемый полностью признал свою вину в поджоге. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главой комитета по молодежной политике Владимирской области стал бывший зампред студенческого профсоюза
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Мира во Владимире
Двое владимирцев насмерть забили 88-летнюю бабушку, а потом сами рассказали об этом в полиции
Киржачский районный суд вынес приговор тренеру-педофилу
Ростелеком» завершил модернизацию теплосети в Можайском городском округе Подмосковья
В Муроме осудят вора-форточника, обокравшего жители пяти городов области
Пара из Мурома незаконно торговала алкоголем и сигаретами
Директор владимирскиого предприятия не платил зарплату сотрудникам
Пара из Юрьев-Польского обокрала производственный кооператив
Председатель Общественной палаты Владимирской области Наталья Юдина перебралась в Москву
В Суздале у туристки в кафе украли сумку
Т Плюс намерена с 2020 года работать по "альткотельной" в 6 городах
В Александровском районе смерчем унесло крышу многоквартирного дома
В Судогодском районе полиция ищет свидетелей ДТП с погибшим
В Вязниках поймали похитителей пчел
За первую половину 2019 года на социальную защиту населения во Владимирской области было потрачено 3,9 миллиардов рублей
«Оргтрудовскую» больницу возглавит 30-летний врач-травматолог
ФК Муром увез из Великих Лук нулевую ничью
В Муроме двух человек захоронили на закрытом кладбище
Во Владимирской области наконец-то появился вице-губернатор по внутренней политике
Владимирское "Торпедо" обыграло питерскую "Звезду"
Среди главных владимирских налоговых должников - компании-банкроты
Жительница Юрьев-Польского украла деньги с карты своей коллеги
В Собинском районе 11 человек тушили жилой дом
За неуплату алиментов жителю Вязников может грозить реальный срок