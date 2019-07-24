В Судогодском районе "черные лесорубы" нарубили на полтора миллиона рублей
Неизвестных пока не поймали
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В Андреевском лесничестве кто-то вырубил 15 сосен. Ущерб от незаконной рубки составил 1,4 миллиона рублей, сообщает прокуратура Владимирской области.
Материалы проверки были переданы прокуратурой в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.
На данный момент возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в крупном размере.
"Черных лесорубов" сейчас ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU