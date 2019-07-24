2019-07-24T17:21:00+03:00
Происшествия

В Судогодском районе "черные лесорубы" нарубили на полтора миллиона рублей

Неизвестных пока не поймали
Валерия Рудометова
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В Андреевском лесничестве кто-то вырубил 15 сосен. Ущерб от незаконной рубки составил 1,4 миллиона рублей, сообщает прокуратура Владимирской области.

Материалы проверки были переданы прокуратурой в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.

На данный момент возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в крупном размере.

"Черных лесорубов" сейчас ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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