2019-07-23T17:58:58+03:00
Происшествия

В Муромском районе в результате ДТП погиб мужчина, еще семеро женщин пострадали

Водитель "ВАЗа" умер на месте
Валерия Рудометова
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23 июля в 15.30 на 118 км автодороги «Владимир - Муром» (поворот на деревню Пестенькино Муромского района) случилось смертельное ДТП.

По предварительной информации УМВД, погиб водитель автомобиля «ВАЗ-2107» - житель Муромского района 1970 года рождения. Во второй машине - «Фольксваген Крафтер» - пострадало семеро человек. Это женщины из соседнего региона от 41 до 61 года. Водителю "Фольксвагена" помощь оказана на месте происшествия.

На данном участке есть затруднение движения. Сотрудники Госавтоинспекции выполняют распорядительно-регулировочные действия. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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