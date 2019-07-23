2019-07-23T17:40:45+03:00
Происшествия

Во Владимире молния ударила в столб

К счастью, никто не пострадал
Ирина Мальцева
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Электрический столб загорелся днем в центре города, около дома №17 по улице Никольской. По словам очевидцев, в него ударила молния, после чего и занялось пламя. Остановить огонь и искры не смог даже дождь, зато с этим справились владимирские пожарные. Как рассказали в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило вскоре после полудня. На место сразу же отправили две пожарных машины, и пять человек оперативно справились с огнем. Пожар, охвативший всего полметра, потушили меньше чем за две минуты, при этом никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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