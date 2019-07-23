В Юрьев-Польском рабочий погиб при сортировке досок

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-23T17:33:15+03:00

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Трагедия произошла 11 марта, когда подсобный рабочий, выполняя поручение руководителя предприятия, сортировал пиломатериал с помощью мостового электрического крана. Когда из-за неравномерного закрепления древесины к стропам крана одна пачка досок длиною шесть метров съехала на бок, мужчина, работавший в компании с октября 2016 года, постарался поправить стропы, прошел между пачками, а в этот момент доски резко съехали и его придавило. Другие сотрудники, находившиеся на площадке, помогли пострадавшему выбраться, вызвали врачей, но медики оказались бессильны: от полученных травм пятидесятисемилетний местный житель умер в машине «скорой». Следствие выяснило, что используемый на производстве электрический кран для подъема и перемещения грузов снят с учета в органе Ростехнадзора, поскольку не соответствовал требованиям безопасности, а погибший рабочий не должен был допускаться к выполнению стропальных работ, поскольку не проходил обучение и инструктаж. Кроме того, на площадке не было сотрудника, ответственного за соблюдение безопасности и охраны труда. Как выяснилось, руководитель предприятия общества не назначил никого из руководства ответственным за данное направление работы. Сейчас генеральному директору ООО «Лиственница» предъявлено обвинение в нарушение правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, а дело направлено в суд.

Молния ударила в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU