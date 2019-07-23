Бывшего сотрудника комбината «Тепличный» будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-23T17:41:27+03:00

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Подозреваемый занимал руководящую должность с 2011 года и общался с покупателями напрямую. Он выстраивал с ними отношения так, что они зависели от его решений, а потом предлагал свою помощь в реализации за определенную сумму. Бизнесмены понимали, что от его действий могут пострадать деловые отношения и соглашались на условия руководителя.

Подозреваемый получил в качестве взятки более 2,5 миллионов рублей в период с 2013 по 2016 год. В марте 2017 года мужчина был уволен, однако он продолжил свою преступную деятельность. Он скрывал от одного предпринимателя из дальнего региона, что он не работает до августа 2018 года. За это время он обманом получил около 520 тысяч рублей.

Подозреваемый полностью признал свою вину и помогал расследованию. Также он вернул деньги, которые получил обманом.

ИСТОЧНИК KP.RU