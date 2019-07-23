Из-за ревности к бывшему мужу, вязниковец убил свою сожительницу металлическим стулом

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-23T13:12:30+03:00

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В день убийства пара находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. На почве ревности у них произошел конфликт. 37-летний мужчина обвинил сожительницу в измене с бывшим мужем. Сначала он ее избил, а затем ударил металлическим стулом. Женщина скончалась на месте. Вязниковский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строго режима. Осужденный и его защитник с судебным решением не согласились и подали апелляционную жалобу во Владимирский областной суд, но решение в части наказания было оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU