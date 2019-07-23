В Муроме экс-начальник налоговой инспекции попался на взятку

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-23T11:01:42+03:00

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Экс-начальнику межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области предъявлено обвинение сразу по двум статьям – получение взятки и превышение служебных полномочий. Как установило следствие, в 2017-2018 годах налоговик, используя свое должностное положение, не раз требовал с подчиненного вознаграждение за решение вопроса о продлении ему срока действия служебного контракта. Сотрудник инспекции, завися от руководителя, подчинился и передал ему взятку в размере 37 тысяч рублей. Кроме того, с начала августа 2016 и до конца декабря 2018 года начальник налоговой инспекции требовал от подчиненных передавать ему часть выплаченных премий, получив в общей сложности около 300 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела 15 июля экс-руководитель сбежал и был объявлен в розыск, но через несколько дней, 21 июля, его задержали. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU