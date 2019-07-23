В Собинском районе машина улетела в кювет: один погибший и трое пострадавших
Личность погибшего устанавливается
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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23 июля в 2.45 на 11 км автодороги «Собинка - Лакинск - Ставрово» произошло ДТП с тремя пострадавшими и одним погибшим.
По предварительной информации УМВД, 24-летний водитель автомобиля «Ваз-21102», двигаясь в сторону Ставрово, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В итоге машина улетела в кювет.
Водитель "Ваза" и двое его пассажиров - 2003 и 1998 годов рождения - получили травмы, а третий пассажир скончался на месте. Его личность сейчас устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU