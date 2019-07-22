В Юрьев-Польском районе на ферме погиб рабочий

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-22T16:34:27+03:00

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Руководство животноводческой фермы «СП «Нестерево» Юрьев-Польского района каждый месяц нанимало местного жителя для обслуживания навозоуборочного транспортера. С мужчиной регулярно заключали договор подряда, и он исправно выполнял свои обязанности, однако, вопреки требованиям законодательства, его допустили к работе с техникой без обучения и необходимого инструктажа. И во второй половине июня очередная смена закончилась трагедию: пятидесятивосьмилетний рабочий самостоятельно открыл кожухи транспортера и попал в транспортировочную ленту. В результате рабочий получил серьезные травмы, спасти его не удалось. Как сообщили в СУ СК России по Владимирской области, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ - нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Кстати, следственные органы отмечают, что руководство фермы не осталось в стороне и материально поддержало семью погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU