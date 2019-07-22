2019-07-22T13:40:43+03:00
Происшествия

Ковровчанин попытался угнать пять мотоциклов

И попал под арест
Ирина Мальцева
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Тридцатиоднолетний житель Ковровского района ночью отправился на промысел и, повредив замки, пробрался в четыре гаража. Предприимчивый ковровчанин по очереди попытался угнать пять мотоциклов, но не сумел уехать на чужом транспорте, а затем попробовал утащить найденные в гараже инструменты, позарившись даже на складной нож, и рыболовные снасти. Причиненный похождениями местного жителя материальный ущерб оценили в пятнадцать тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он признался. Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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