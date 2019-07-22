2019-07-22T13:27:45+03:00
Происшествия

Житель Петушинского района украл посуду и велосипед

Мужчина обокрал несколько дач
Ирина Мальцева
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Тридцатичетырехлетний житель Петушинского района осенью прошлого года промышлял кражами из дачных домиков. Пользуясь тем, что хозяева уже уехали, он проник в несколько пустующих домов, украл и позднее продал посуду, электроинструменты, велосипед и хозяйственные мелочи. Когда хозяева обнаружили пропажи, то обратились за помощью в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленника задержали, в ходе следствия выяснилось, что он причастен к одиннадцати преступным эпизодам, а общая сумма ущерба превысила 65 тысяч рублей. Сейчас местному жителю предъявлены обвинения сразу по двум статьям – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, и кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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