2019-07-22T12:38:18+03:00
Общество

Ставки по ипотеке для новостроек в ПСБ до конца лета снижены до 9,3%

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ПСБ в рамках акции снизил ставки на ипотеку в новостройках. До конца лета новую квартиру при первоначальном взносе от 15% стоимости жилья можно приобрести по ставке 9,3% годовых. Предложение действует по кредитам на сумму от 7 млн рублей для недвижимости в Москве и Московской области, 5 млн рублей — в Санкт-Петербурге и Ленобласти, 3,5 млн рублей — во всех остальных регионах.

Заявку на кредит под 9,3% в новостройке можно подать в одном из 57 ипотечных офисов ПСБ по всей России. Приобретаемая квартира должна располагаться в одном из аккредитованных банком объектов, с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте. Максимальная сумма кредита — 30 млн руб. для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга или до 20 млн руб. в других регионах, срок кредита до 25 лет.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования как первичном и вторичном рынке, а также программы рефинансирования действующих ипотечных кредитов. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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