Ковровчанин обокрал пенсионера во время драки
Он вытащил кошелек из кофты 70-летнего мужчины
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В одном из кафе в Коврове между пожилым мужчиной и другим посетителем произошла ссора, которая переросла в драку. После конфликта мужчина обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором было 2000 рублей.
Сотрудники полиции изучили записи с камер и установили личность виновного, которым оказался 28- летний местный житель.
Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что он был свидетелем драки и воспользовался моментом, когда пенсионер упал, а другой ушел, он вытащил кошелек из кофты пожилого мужчины и ушел.
ИСТОЧНИК KP.RU