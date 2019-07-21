В Кольчугине многодетная мать чуть не убила своего друга

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-21T13:57:52+03:00

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Кольчугинский суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным суда, в апреле 2019 года женщина и ее друг выпивали. Между ними произошла ссора, в ходе которой приятель ударил подругу по лицу. Она терпеть не стала: взяла на кухне нож и набросилась на мужчину. В итоге у потерпевшего - ранение грудной клетки с повреждением легкого и внутренней грудной артерии.

Суд учел несколько обстоятельств: у женщины есть четверо малолетних детей (на нее не раз составлялись протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей), она пришла в полицию с повинной и пыталась оказать медпомощь на месте преступления. Сам потерпевший просил не лишать женщину свободы.

Приговором суда женщине назначено 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Но приговор в силу не вступил - защитником подана апелляционная жалоба на несправедливость решения суда первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU