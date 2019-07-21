Владимирец украл из шкатулки своих друзей ювелирные украшения

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-21T13:01:11+03:00

Его лишили свободы на 2 года

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Мужчина пришел в гости к своим друзьям. За беседой он заметил шкатулку. Когда владимирец остался в комнате один, решил посмотреть, что находится внутри. Там лежали ювелирные украшения, стоимость которых 32 тысячи рублей. Воришка положил драгоценности в карман и ушел.

Владельцы обнаружили пропажу и обратились в полицию. За кражу мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU