Владимирца оштрафовали за видео с нацистской символикой, которое он разместил в соцсети

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-21T10:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирец в социальной сети публично разместил видеоматериал, в котором была нацистская символика. Публичное демонстрирование данной атрибутики запрещено федеральными законами. За совершение административного правонарушения его оштрафовали на 1000 рублей. На судебном заседании он согласился с постановлением и признал свою вину.

Постановление Октябрьского районного суда Владимира вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU