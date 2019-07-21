Владимирца оштрафовали за видео с нацистской символикой, которое он разместил в соцсети
Он согласился с постановлением суда
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Владимирец в социальной сети публично разместил видеоматериал, в котором была нацистская символика. Публичное демонстрирование данной атрибутики запрещено федеральными законами. За совершение административного правонарушения его оштрафовали на 1000 рублей. На судебном заседании он согласился с постановлением и признал свою вину.
Постановление Октябрьского районного суда Владимира вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU