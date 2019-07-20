Владимирец ударил незнакомца бутылкой по голове ради 1000 рублей
Дебошира лишили свободы на 2,5 года
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По данным Октябрьского райсуда Владимира, нетрезвый мужчина увидел незнакомца в букмекерской конторе. Он выследил потерпевшего, а потом напал и ударил бутылкой по голове. Владимирец стал требовать деньги, но незнакомец не давал. Тогда дебошир схватил руками мужчину за отворот его одежды и стал раскачивать. Потерпевший потерял равновесие и упал. Испугавшись, он отдал 1000 рублей.
За преступление владимирца наказали исправительной колонией общего режима. Там он проведет 2,5 года.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU