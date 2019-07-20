В Вязниках мужчина убил сожительницу стулом

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-20T16:06:35+03:00

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По данным Вязниковского суда, мужчина поссорился с сожительницей, стал бить ее сначала кулаками, а потом - металлическим стулом. Женщина скончалась на месте.

Весной мужчине назначили 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Но осужденный и его защитник не согласились с судебным решением и обратились с апелляционными жалобами во Владимирский областной суд.

Но приговор не изменили - Владимирский облсуд оставил жалобы без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU