В Вязниках мужчина убил сожительницу стулом
Ему назначили 8 лет колонии строгого режима
Изменить размер текста:
По данным Вязниковского суда, мужчина поссорился с сожительницей, стал бить ее сначала кулаками, а потом - металлическим стулом. Женщина скончалась на месте.
Весной мужчине назначили 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Но осужденный и его защитник не согласились с судебным решением и обратились с апелляционными жалобами во Владимирский областной суд.
Но приговор не изменили - Владимирский облсуд оставил жалобы без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU