148 осужденных Владимирской области поучаствовали в чемпионате по шахматам

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-20T14:36:07+03:00

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Во Владимирской области стартовал Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных. Такие соревнования проводятся Федеральной службой исполнения наказаний впервые.

В первом этапе будут определены лучшие шахматисты исправительных колоний региона. Во втором - лучшие шахматисты учреждений встретятся на спартакиаде среди осужденных в ИК-7 п.Пакино. Судейской комиссией ФСИН России будут определены лучшие игроки в каждом регионе Российской Федерации, которые в ноябре-декабре 2019 года сыграют между собой по олимпийской системе в режиме он-лайн игры.

Во Владимирской области во всех десяти исправительных учреждениях во время открытия Всероссийского шахматного турнира сыграли 148 осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU