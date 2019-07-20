Мужчина крал у жителей Владимирской области бриллианты и золото
Ущерб составил полмиллиона рублей
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В Муромский городской суд поступило уголовное дело на ранее судимого мужчину.
По данным суда, обвиняемый на территории Краснодарского края крал золотые украшения из домов. В мае 2018 года он приехал во Владимирскую область и также, через открытые окна, залазил в квартиры муромлян, ковровчан, суздальчан и владимирцев. Если окна первых этажей были закрыты, он ломал оконные рамы.
Во Владимирской области он брал уже не только золото, но и бриллианты. Если попадались деньги - тоже складывал себе в карман. Мужчина наворовал на полмиллиона рублей.
Дело находится в стадии назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU