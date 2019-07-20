Во Владимирской области за неделю клещи покусали 151 человека

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-20T12:47:23+03:00

Из них 24- дети

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На 18 июля зарегистрировано 2194 случая присасываний клещей за весь сезон. За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 151 человек, среди них 24 ребенка.

Максимальное количество обращений во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Александровском и Вязниковском районах.

За минувшую неделю лабораторно исследовано 78 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса не обнаружен.

Исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Прием клещей на исследование ведется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU