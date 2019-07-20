Во Владимире прикрыли магазин пива из-за шума
На устранение нарушений дали 30 суток
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В Роспотребнадзор по Владимирской области поступили жалобы жителей на магазин, торгующий пивом на ул. П. Осипенко. Специалисты выехали с внеплановой проверкой.
По данным ведомства, нарушения действительно были: индивидуальный предприниматель поставил в магазине шумные холодильники. Они стояли прямо под спальней жилой квартиры. Уровень шума в этой квартире ночью превышал допустимый уровень.
За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении.
Октябрьский районный суд Владимира приостановил деятельность на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU