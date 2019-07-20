Во Владимире прикрыли магазин пива из-за шума

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-20T10:40:21+03:00

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В Роспотребнадзор по Владимирской области поступили жалобы жителей на магазин, торгующий пивом на ул. П. Осипенко. Специалисты выехали с внеплановой проверкой.

По данным ведомства, нарушения действительно были: индивидуальный предприниматель поставил в магазине шумные холодильники. Они стояли прямо под спальней жилой квартиры. Уровень шума в этой квартире ночью превышал допустимый уровень.

За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении.

Октябрьский районный суд Владимира приостановил деятельность на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU