С 1 августа на 10 процентов будут увеличены оклады медработников Владимирской области

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-19T17:05:39+03:00

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Увеличение окладов медработников планируется произвести в рамках утверждённого фонда оплаты труда на 2019 год за счёт снижения доли выплат стимулирующего характера.

Также предусмотрено постепенное увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы сотрудников организаций здравоохранения до 55-60 процентов.

Согласно мониторингу структуры заработной платы медицинских работников региона, который ежеквартально проводит областной департамент здравоохранения, в новой системе оплаты труда выплаты по окладам в структуре заработной платы в настоящее время не превышают 34 процентов – у врачей, 40 процентов – у среднего медицинского персонала, 32 процентов – у младшего медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU