2019-07-19T15:05:51+03:00
Происшествия

Мужчину и женщину из Александрова осудили за убийство возле кладбища

Мужчину также признали виновным в краже
Анастасия Харламова
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Два жителя Александрова 28 и 26 лет убили 56 -летнего мужчину. 16 апреля 2018 года рядом с домом убитого, который находится по соседству с городским кладбищем, между двумя мужчинами и женщиной произошла ссора.Пара решила убить хозяина дома. 28-летний парень избил пожилого человека, повалил его на землю и начал душить. В это время женщина била жертву ногами по голове и телу. Вскоре мужчина умер.

После убийства пара проникла в дом убитого и похитила оттуда телефон и ноутбук за 6 тысяч рублей, а также другие мелкие бытовые вещи.

Мужчина получил 15, а женщина 13 лет колонии общего режима. Более того, с обоих взыскан моральный вред в пользу семьи погибшего по 500 тысяч рублей с каждого и расходы по погребению в размере 61 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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