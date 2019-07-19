2019-07-19T11:22:49+03:00
Общество

Во Владимирской области будет еще больше китайских туристов

Китайская делегация предложила губернатору Владимиру Сипягину вместе работать над увеличением турпотока из Китая во Владимир
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Ежегодно Владимирскую область уже посещают десятки тысяч китайских туристов. О том, как увеличить этот поток еще в десятки раз - до сотен тысяч в год - говорили на рабочей встрече, которую провел губернатор Владимир Сипягин с представителями группы компаний Huasheng. Международная корпорация Huasheng из Пекина занимается международными инвестициями и туризмом для китайского правительства.

Китайская делегация во главе с генеральным директором группы компаний У Цзэнмао предложила Владимиру Сипягину совместно работать над увеличением туристического потока во Владимирскую область из Китайской Народной Республики. Договорились, что специалисты Huasheng специально приедут в нашу область изучать, чем еще можно привлечь китайских туристов. В данный момент китайские экскурсии можно встретить только в центре Владимира - в Успенском и Дмитриевском соборах - и в Суздале. Но и этого уже достаточно для того, чтобы многие сувенирные магазины и бутики в центре Владимира дополнили ценники и расписания работы переводами на китайский язык.

Кстати, по итогам 2018 года среди стран дальнего зарубежья Китай стал основным торговым партнёром Владимирской области и занял первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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