На Пекинке в Покрове движение переключается на отремонтированную часть

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-19T11:10:27+03:00

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Продолжается капитальный ремонт трассы М7 «Волга» в районе Покрова, на участке с 99 по 101 километры. Там запланировано строительство двух разворотных петель - одноуровневых развязок. На данный момент ремонт выполнен выполнен на 60% - одна часть дороги готова полностью, включая разворотную петлю. Поэтому с 20 июля дорожники переключаются на другую половину трассы, а транспортные потоки переводятся на отремонтированную проезжую часть. Все ограничения движения сохраняются: транспорт по-прежнему пойдет по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость - 50 км/ч. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, учитывая, как «Упрадор Москва-Нижний Новгород» иногда умудряются поставить разделительные ограждения посередине полосы без каких-либо знаков (такая ситуация была на прошлой неделе на Пекинке в черте Владимира).

Работы в Покрове продлятся до конца ремонтного сезона, срок сдачи объекта в эксплуатацию - IV квартал 2019 года. Дорожники обустроят разделительную полосу с металлическим барьерным ограждением для предотвращения самого опасного вида ДТП – лобового столкновения. Также здесь установят новые автобусные павильоны, дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Основные работы этого года сосредоточены на строительстве петли на 101-м киломерте для разворота в сторону Москвы. В первую очередь, эта развязка необходима автобусам, выезжающим с местной автостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU