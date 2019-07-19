2019-07-19T11:10:27+03:00
Общество

На Пекинке в Покрове движение переключается на отремонтированную часть

Дорога по-прежнему остается двухполосной
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продолжается капитальный ремонт трассы М7 «Волга» в районе Покрова, на участке с 99 по 101 километры. Там запланировано строительство двух разворотных петель - одноуровневых развязок. На данный момент ремонт выполнен выполнен на 60% - одна часть дороги готова полностью, включая разворотную петлю. Поэтому с 20 июля дорожники переключаются на другую половину трассы, а транспортные потоки переводятся на отремонтированную проезжую часть. Все ограничения движения сохраняются: транспорт по-прежнему пойдет по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость - 50 км/ч. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, учитывая, как «Упрадор Москва-Нижний Новгород» иногда умудряются поставить разделительные ограждения посередине полосы без каких-либо знаков (такая ситуация была на прошлой неделе на Пекинке в черте Владимира).

Работы в Покрове продлятся до конца ремонтного сезона, срок сдачи объекта в эксплуатацию - IV квартал 2019 года. Дорожники обустроят разделительную полосу с металлическим барьерным ограждением для предотвращения самого опасного вида ДТП – лобового столкновения. Также здесь установят новые автобусные павильоны, дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Основные работы этого года сосредоточены на строительстве петли на 101-м киломерте для разворота в сторону Москвы. В первую очередь, эта развязка необходима автобусам, выезжающим с местной автостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родителей из Владимирской области накажут за неправильное использование материнского капитала
Мужчину и женщину из Александрова осудили за убийство возле кладбища
Во Владимире пройдет арт-субботник в садах у ДТЮ
Во Владимирской области будет еще больше китайских туристов
Мужчина из Камешково обокрал дачу на 20 000 рублей
У главврача «Оргтрудовской» больницы 22 июля заканчивается контракт с облздравом
«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами провел рейд во Владимире
Пятеро учащихся музыкальных и художественных школ Владимирской области стали призерами всероссийского конкурса
Во Владимире 18-летняя девушка украла деньги с чужого счета
Нетрезвый гусевчанин поцарапал чужие машины и разбил зеркала
Во Владимире покажут три московских спектакля
Депутата Александровского района лишили свободы на 6 лет за кражу 26 миллионов
Без горячей воды из-за долгов перед «ЭнергосбыТ Плюс» остались пять фирм Владимира
Житель Мурома шесть часов насиловал женщину и заплатит ей 300 тысяч за моральный ущерб
В Муроме мужчина вскрывал чужие автомобили
«Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест
В Коврове пропала 14-летняя девочка