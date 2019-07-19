Мужчина из Камешково обокрал дачу на 20 000 рублей
Он вынес электропилу, шуруповерт и велосипед
Изменить размер текста:
Житель города Коврова обратился в полицию и рассказал, что его дачный дом в Камешковском районе обокрали. В конце июня этого года неизвестный разбил окно и проник внутрь. Он украл электропилу, шуруповерт и велосипед на 20 000 рублей.
По данным УМВД России по Владимирской области, подозреваемым оказался 38-летний житель Камешково. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что сразу же продал все украденные вещи. Сотрудники полиции нашли часть похищенных вещей. Шуруповерт и электропила скоро будут возвращены владельцу.
Подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU