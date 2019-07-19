Мужчина из Камешково обокрал дачу на 20 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-19T10:57:26+03:00

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Житель города Коврова обратился в полицию и рассказал, что его дачный дом в Камешковском районе обокрали. В конце июня этого года неизвестный разбил окно и проник внутрь. Он украл электропилу, шуруповерт и велосипед на 20 000 рублей.

По данным УМВД России по Владимирской области, подозреваемым оказался 38-летний житель Камешково. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что сразу же продал все украденные вещи. Сотрудники полиции нашли часть похищенных вещей. Шуруповерт и электропила скоро будут возвращены владельцу.

Подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU