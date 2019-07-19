2019-07-19T10:29:56+03:00
Общество

У главврача «Оргтрудовской» больницы 22 июля заканчивается контракт с облздравом

У больнице №7 появится новый главврач
Елена Масленникова
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Дмитрий Митрофанов с директором облздрава Алексеем МозалевымДмитрий Митрофанов с директором облздрава Алексеем МозалевымФото: Елена Масленникова
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По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения, с Дмитрием Митрофановым не будут продлевать контракт. Он заканчивается в понедельник, 22 июля. Дмитрий Митрофанов руководил больницей №7 с 2015 года.

Жители микрорайона неоднократно выражали недовольство его кандидатурой. И во время последнего визита директора облздрава Алексея Мозалева в Оргтруд, слезно просили уволить главврача Митрофанова с должности и вернуть предыдущего руководителя - Любовь Андреевну Боброву. Алексей Мозалев обещал рассмотреть и этот вариант тоже.

Напомним, что скандал вокруг больницы №7 разгорелся весной, когда жители узнали,что отделение оргтрудовской скорой помощи станет структурным подразделением Городской скорой помощи, а сама больница войдет в состав 5 городской поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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