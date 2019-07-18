Пятеро учащихся музыкальных и художественных школ Владимирской области стали призерами всероссийского конкурса
Пятеро представителей Владимирской области вошли в число призеров конкурса «Молодые дарования России», который ежегодно проводится под эгидой Министерства культуры РФ.
В этом году участниками общероссийского конкурса стали 8 учащихся музыкальных школ и школ искусств Владимирской области, а также областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина.
По итогам конкурса пятеро наших ребят заняли третьи места:
– Екатерина Тарханова (Детская школа искусств им. М.А. Балакирева, г. Гусь-Хрустальный) в номинации «Изобразительное искусство: живопись»;
– Анна Осипова (Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева, г. Владимир) в номинации «Музыкальное искусство: фортепиано»;
– Полина Ахмедова (Детская школа искусств п. Бавлены, Кольчугинский район) в номинации «Музыкальное искусство: оркестровые духовые инструменты, валторна»;
– Яна Романова (Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина) в номинации «Музыкальное искусство: оркестровые духовые инструменты, флейта»;
– Павел Корнилов (Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина) в номинации «Музыкальное искусство: оркестровые духовые инструменты, валторна».
ИСТОЧНИК KP.RU