Во Владимире 18-летняя девушка украла деньги с чужого счета
Несмотря на то, что горожанка перевела всего 1000 рублей, уголовное дело все равно возбудили
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Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета в отношении 18-летней жительницы Владимира.
По данным УМВД, 9 июля текущего года девушка нашла мобильный телефон, в котором не было пароля. Хитрая дамочка установила на него приложение и перевела с привязанного банковского счета на свой счет одну тысячу рублей.
Девушку задержали 11 июля. Она во всем созналась.
ИСТОЧНИК KP.RU