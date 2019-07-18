Во Владимире 18-летняя девушка украла деньги с чужого счета

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-18T16:42:32+03:00

Несмотря на то, что горожанка перевела всего 1000 рублей, уголовное дело все равно возбудили

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Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета в отношении 18-летней жительницы Владимира.

По данным УМВД, 9 июля текущего года девушка нашла мобильный телефон, в котором не было пароля. Хитрая дамочка установила на него приложение и перевела с привязанного банковского счета на свой счет одну тысячу рублей.

Девушку задержали 11 июля. Она во всем созналась.

ИСТОЧНИК KP.RU