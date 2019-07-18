2019-07-18T14:51:43+03:00
Происшествия

Нетрезвый гусевчанин поцарапал чужие машины и разбил зеркала

Теперь он может лишиться свободы на 2 года
Анастасия Харламова
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Трое жителей Гусь-Хрустального обратились в полицию с заявлениями: их машины, которые стояли на парковке у дома, кто-то поцарапал, а также разбил зеркала и оставил вмятины. Общая сумма ущерба составила 43 тысячи рублей. По данным УМВД, полицейские оперативно задержали дебошира - 34-летнего ранее судимого гусевчанина. Он сказал, что просто был пьян.

Дело передано в суд. Подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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