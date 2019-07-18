2019-07-18T10:38:55+03:00
Происшествия

Житель Мурома шесть часов насиловал женщину и заплатит ей 300 тысяч за моральный ущерб

Также он отсидит 9 лет в колонии особого режима
Вероника ПАНИНА
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В Муроме вынесен приговор особо жестокому насильнику. Как сообщает прокуратура Владимирской области, он признан виновным по двум статьям - изнасилование с угрозой убийством и иные действия сексуального характера - также с угрозой убийством.

Насильник напал на свою жертву - случайную знакомую - 27 января прямо на улице. Мужчина ударил ее по лицу, схватил за руки и одежду и затащил в свою квартиру. Закрыв дверь на ключ, он начал избивать женщину кулаками по голове, затем накинулся и изнасиловал, при этом придушив за шею. Издевательства продолжались шесть часов, после чего злоумышленник... добровольно выпустил женщину из квартиры.

Женщина тут же обратилась в полицию, насильника оперативно задержали. Интересно, что на суде он признал свою вину только частично. Суд ему не поверил, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Также в суде был удовлетворен гражданский иск изнасилованной женщины о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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