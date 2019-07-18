В Муроме мужчина вскрывал чужие автомобили

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-18T10:05:44+03:00

Он использовал специальное устройство для считывания

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Нижегородской области. По данным УМВД, полицейские задержали мужчину в феврале текущего года в Муроме, когда тот пытался открыть дверь машины "ГАЗ". Он использовал специальное устройство для считывания кода сигнализации.

Ранее мужчина вскрыл другую машину у торгового центра и украл оттуда 5 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU