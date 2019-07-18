В Муроме мужчина вскрывал чужие автомобили
Он использовал специальное устройство для считывания
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Нижегородской области. По данным УМВД, полицейские задержали мужчину в феврале текущего года в Муроме, когда тот пытался открыть дверь машины "ГАЗ". Он использовал специальное устройство для считывания кода сигнализации.
Ранее мужчина вскрыл другую машину у торгового центра и украл оттуда 5 тысяч рублей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU