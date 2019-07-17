2019-07-17T17:42:19+03:00
Общество

Во Владимирской области отключат телевизионные каналы

18 июля с 11:00 до 15:00 связи не будет в Муромском районе, а 24 и 25 июля - во Владимире, Коврове, Радужном, Камешкове
Валерия Рудометова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В июле в связи с проведением работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети проведут внеплановые отключения телевизионных каналов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.

18 июля не будет связи в Муроме и Муромском районе. Работы будут проводиться с 11:00 до 15:00.

24 и 25 июля с 12:00 до 15:00 часов отключат телевышку в деревне Быково Судогодского района. В зону охвата войдут Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, а также населенные пункты Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Александрове из жилого дома эвакуировали 15 человек
Убийце молодой девушки в Юрьевце, найденному по ДНК, вынесли приговор
Две жительницы Коврова пытались продать 27 свертков наркотиков
Житель Гороховца обокрал шесть частных домов
Владимирские полицейские нашли подозреваемого в порче мемориальной доски памяти Солженицына
Ведущими Фатьяновского фестиваля в Вязниках станут Александр Олешко и Анна Лузгина
Владимирцев приглашают поиграть в шахматы
Во Владимире отметят международный день бокса
На Владимирскую область надвигается сильный дождь
Во Владимире перевернулся грузовик с пивом
20 и 21 июля в Суздале состоятся соревнования по трейлраннингу
В Добром убирают гаражи
Пресс-служба владимирской Росгвардии рассказала, что сотрудники не обязаны представляться при обращении к гражданину
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Федеральные льготники Владимирской области могут вернуть возможность получать лекарства вместо денег
Ликвидация последствией взрывов газа в Муроме и Коврове обойдется в 30 миллионов рублей
В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров
В молочных хозяйствах Судогодского района нашли массу нарушений