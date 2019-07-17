Во Владимирской области отключат телевизионные каналы

17 Июль 17:42 2019-07-17T17:42:19+03:00

18 июля с 11:00 до 15:00 связи не будет в Муромском районе, а 24 и 25 июля - во Владимире, Коврове, Радужном, Камешкове

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В июле в связи с проведением работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети проведут внеплановые отключения телевизионных каналов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.

18 июля не будет связи в Муроме и Муромском районе. Работы будут проводиться с 11:00 до 15:00.

24 и 25 июля с 12:00 до 15:00 часов отключат телевышку в деревне Быково Судогодского района. В зону охвата войдут Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, а также населенные пункты Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU