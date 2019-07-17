2019-07-17T16:02:52+03:00
Происшествия

Убийце молодой девушки в Юрьевце, найденному по ДНК, вынесли приговор

Ему дали 8 лет колонии
Алексей СУХОВ
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Завершилось, наконец, дело об убийстве на лесопилке в Юрьевце, совершенное еще в 2005 году. Данные расследование Следственного комитета позволили вынести приговор 32-летнему жителя Владимира, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, что в декабре 2005 года в районе Содышки мужчина познакомился с девушкой. Они выпили, поехали в Юрьевец погулять. Дошли до заброшенной лесопилки, там занялись сексом, затем поссорились. Итог - мужчина ударил доской девушку по голове и скрылся. Ее тело обнаружил житель Юрьевца 22 декабря. Догое время найти убийцу не получалось. И лишь в декабре 2018 года благодаря экспертизе ДНК, определившей потенциального подозреваемого, позволила выйти на мужчину. Когда ему предъявили обвинение, мужчина сознался во всем.

Приговором Ленинского районного суда мужчине дали 8 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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