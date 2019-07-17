2019-07-17T14:05:34+03:00
Общество

На Владимирскую область надвигается сильный дождь

Он начнется ночью
Алексей СУХОВ
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По сообщению Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ближайшей ночью 18 июля с сохранением днем по области ожидается сильный дождь.

Областное управление МЧС предупреждает, что при такой погоде возрастают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи, в том числе аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ.

А также в связи с нарушением работы дренажных систем и неисправностей ливневых стоков на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного)

ИСТОЧНИК KP.RU

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