2019-07-17T12:45:23+03:00
Происшествия

Во Владимире перевернулся грузовик с пивом

Водитель не справился с управлением и влетел в столб
Валерия Рудометова
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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17 июля в районе 9 утра водитель грузового автомобиля, который перевозил спиртное, перед светофором пытался обогнать другую машину. Но не по асфальту, а по обочине. Водитель заехал на тротуар и влетел в столб, потом перевернулся на бок. Судя по фотографиям, которые выложили в соцсети, большая часть алкоголя осталась невредимой.

По данным УМВД по Владимирской области, водитель грузовика не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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