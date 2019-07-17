2019-07-17T10:12:11+03:00
Общество

Федеральные льготники Владимирской области могут вернуть возможность получать лекарства вместо денег

Сделать это надо до 1 октября
Алексей СУХОВ
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Федеральным льготникам по всей стране, в том числе и в 33 регионе, разрешили до 1 октября 2019 года сделать выбор между монетизацией льготы и получением ее в натуральной форме в виде льготных лекарств.

Как сообщают в департаменте здравоохранения, ежегодно около 86 процентов льготников делают выбор в пользу монетизации. Случается, что от бесплатных льготных препаратов в пользу денег отказываются люди, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств. Ежемесячная денежная компенсация составляет 861,8 руб., а стоимость лечения может в несколько раз превышать эту сумму. А делают они это потому, что по закону те, кто выбрал лекарства, потом в течение года не могут изменить выбор в пользу денег, даже если состояние здоровья улучшится.

Тем, кто уже отказался от социального пакета, но теперь хочет вернуть право на получение льготных лекарств, необходимо до 1 октября 2019 года обратиться в Пенсионный фонд РФ и оформить заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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