Молодой гороховчанин украл деньги из-под подушки, на которой спала его подруга-пенсионерка

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-15T18:34:43+03:00

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Дружба 31-летнего парня с 61-летней пенсионеркой случилась на фоне пристрастия обоих к алкоголю. По версии следствия, в мае этого года парочка весело проводила время дома у женщины. Сделав вид,что уходит домой, молодой человек дождался,когда его знакомая уснет. После чего он проник в дом через хозпостройку и вытащил кошелек прямо из-под подушки,на которой спала пенсионерка. 12 тысяч рублей так называемый «друг» взял себе, портмоне вернул на место. Обнаружив пропажу денег, женщина обратилась в полицию. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, воришку задержали. Он признался, что деньги брал и потратил их на спиртное и продукты. Теперь обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU