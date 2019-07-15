2019-07-15T17:09:37+03:00
Происшествия

В Камешковском и Гороховецком районах будут судить мужчин за незаконный оборот наркотиков

Оба дела переданы на рассмотрение в суд
Анастасия Харламова
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Мужчина в Камешковском районе сам изготавливал наркотик и продавал его. По данным УМВД по Владимирской области, 29-летний местный житель приготовил наркотический раствор в своей квартире на кухне, перелил его в шприц и отдал своему знакомому. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Аналогичное преступление совершил 34- летний житель Гороховецкого района. В июне этого года сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице мужчину, который странно себя вел. Как только он увидел сотрудников полиции, то стал прятать за спиной пакет. Полицейские спросили, есть ли у него наркотики. Тот сказал, что нет. Однако в пакете было обнаружено растение, похожее на коноплю. Экспертиза подтвердила, что он нес собой 330 граммов марихуаны. Мужчина рассказал, что собрал дикорастущую коноплю для собственного употребления.

Оба могут получить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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