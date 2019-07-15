2019-07-15T15:14:35+03:00
Происшествия

В Коврове судят водителя, по вине которого погибло двое человек

Водитель ВАЗа не справился с управлением
Валерия Рудометова
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В Коврове перед судом предстал мужчина. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения.

В середине октября 2018 года на трассе М-7 водитель ВАЗа на высокой скорости не справился с управлением и врезался в автомобиль ГАЗ, который ехал в попутном направлении. В салоне ГАЗа, кроме водителя, было двое мужчин. Оба получили тяжелые травмы и скончались в реанимации. Как уточняет пресс-служба областного суда, водителя ВАЗа был трезв.

Теперь виновнику грозит до 7 лет лишения свободы или 5 лет принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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