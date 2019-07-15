Житель Гусь -Хрустального обворовал дачи

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-15T16:26:22+03:00

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В Гусь-Хрустальном районе поймали дачного вора. По данным УМВД России по Владимирской области, мужчина, убедившись, что хозяев нет дома, открыл окно отверткой и проник в дачный дом в одной из деревень Гусь-Хрустального района. Там он похитил электроинструменты, бытовые приборы, домашнюю утварь, автомойку и автомагнитолу. Далее мужчина не остановился и ограбил еще один дом в том же населенном пункте. На этот раз украл компьютер, цифровую приставку и электроинструменты.

Хозяева обратились в полицию, как только обнаружили пропажу вещей. В общей сложности мужчина вынес имущества на 100 000 рублей.

Подозреваемого задержали на территории Гусь-Хрустального района. Как выяснилось, все украденное мужчина успел продать.

Вскоре его ждет суд, обвиняемому грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU