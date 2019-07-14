В Гороховце двух водителей лишили прав

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-14T17:28:14+03:00

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Прокуратурой Гороховецкого района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что местному жителю в 2017 году выдано водительское удостоверение сроком на 10 лет.

Однако в 2018 году он поставлен на диспансерный учет в Гороховецкой центральной районной больнице с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление каннабиноидов».

В целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия водительского удостоверения данного местного жителя.

Решением суда его требования удовлетворены.

По аналогичным основаниям прекращено действие еще одного документа на вождение, полученного другим местным жителем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU