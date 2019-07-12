Житель Александрова убил жену молотком, изгоняя из нее нечистую силу

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-12T17:04:31+03:00

Скорее всего, в ближайшее время он окажется в психиатрической клинике

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В Александрове 6 июля мужчина убил свою жену молотком. И по первым результатам расследования регионального Следственного комитета, скорее всего, скоро он окажется в психушке.

Сейчас на него заведено дело по статье 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в Следкоме, утром 6 июля 47-летний мужчина внезапно набросился на жену. Супруги находились у себя дома в комнате общежития. Сначала александровец душил женщину, а затем схватил молоток и забил ее насмерть. Уже потом на допросе он заявил, что некоторое время назад он прекратил употреблять спиртное, после чего начал слышать голоса. В злополучный день "голоса" приказали ему "изгнать нечистую силу" из жены.

Пока мужчина находится под стражей, но по результатам психиатрической экспертизы следователь СК России намерен ходатайствовать о переводе мужчины в специализированную клинику под контроль врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU