Владимирский областной суд частично признал незаконным постановление губернатора о субсидиях на детские сады

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-12T09:55:12+03:00

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Администрация Владимира уже несколько месяцев пытается через суд добиться от областныхъ властей выделения больших сумм на оплату труда работников дошкольного образования. Разборки по поводу садиков начались в конце прошлого года, когда мэрия Владимира отменила бесплатные школьные завтраки, объяснив это тем, что деньги нужны на оплату труда работников детсадов - нянечек и другого «административно-управленческого» и «обслуживающего» персонала. Мол, эти расходы должны покрывать субсидии областного бюджета, но не покрывают.

Мэрия Владимира подала иск в суд. И вот 11 июля во Владимирском областном суде постановление губернатора «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях» признано частично незаконным.

В решении суда говорится, что для расчёта субвенции администрацией введена формула, в которой содержится некий коэффициент - норматив расходов на оплату труда работников дошкольного образования. При этом методика расчета коэффициента, хоть и существует, но в постановлении не прописана. А значит, муниципалитеты не имеют возможности просчитать, из чего складывается сумма получаемой ими ежегодно субвенции.

Поэтому Владимирский областной признал приложения к постановлению губернатора частично недействующим. С другой стороны, администрация Владимира во время суда отказалась от второго своего требования - включить в нормативы расходов на детсады оплату учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, так как областная администрация сама выполнила это требование.

ИСТОЧНИК KP.RU